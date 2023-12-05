Изменят формы Р21001 и Р26001 для регистрации и закрытия ИП

При регистрации ИП можно будет обозначить, что предприниматель является главой КФХ. Это будет отображаться в ЕГРИП.

Такие поправки внесены в закон о госрегистрации.

О них рассказывает ФНС в письме от 30.11.2023 № КВ-4-14/15065@.

Чтобы зафиксировать статус главы КФХ, надо будет отметить это в заявлении №Р21001. Внести изменения в формы заявлений Р21001 и Р24001 планируют к 1 кварталу 2024 года.

Проект приказа с новыми бланками уже опубликован.

В форме Р21001 (на регистрацию ИП) надо будет поставить цифру 1, если ИП = глава КФХ.

Аналогично и с формой Р24001 (изменение сведений в ЕГРИП).

В проекте разработаны такие новые регистрационные формы:

Р21001 – регистрация ИП;

Р24001 – внесение изменений в ЕГРИП;

Р26001 – «закрытие» ИП;

Р24002 – внесение изменений в ЕГРИП о КФХ;

Р26002 – «закрытие» КФХ.

Комментарий главного редактора «Клерка» В 2021 году люди, решившие заняться бизнесом в сфере сельского хозяйства, столкнулись с неожиданной проблемой. Старую форму для регистрации КФХ (Р21002) отменили, а в форме Р21001 нельзя сделать пометку о статусе главы КФХ. То есть, официально зарегистрироваться сельхозИП нельзя. Между тем для КФХ, например, предусмотрены гранты. Встал вопрос внесения поправок в закон о госрегистрации. В ноябре 2021 года в Думу внесли законопроект, а в ноябре 2023 года его приняли. Дело осталось за малым – ФНС должна официально утвердить формы заявлений на регистрацию.

О проблеме регистрации у ИП-фермеров ранее мы рассказывали здесь.