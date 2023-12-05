Обновили анкету АДВ-1 для получения СНИЛС

Опубликован приказ СФР от 30.10.2023 № 2153.
Обновили такие формы:
АДВ-1 анкета зарегистрированного лица;
АДВ-2 заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в ИЛС;
АДВ-3 заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе персучета;
АДИ-8 решение об отказе в регистрации зарегистрированного лица;
АДВ-6-1 опись документов, передаваемых страхователем в СФР;
СЗВ-К сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе ОПС.
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