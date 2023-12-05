Почти 40% релокантов вернулись в Россию

Релоканты возвращаются на родину из-за высоких требований к получению ВНЖ в иностранных государствах, а также из-за отсутствия работы.

40% из тех, кто уехал из страны в 2022 году, вернулись в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов компании «Финион» (занимается оформлением ВНЖ за границей).

В абсолютных цифрах на родину вернулись от 170 тыс. до 330 тыс. релокантов. Тогда как в 2022 году, по оценке Росстата, за рубеж уехали 668,4 тыс. человек.

За 11 месяцев 2023 года у компаний, которые помогают с покупкой недвижимости за границей и с получением вида на жительство, на 24% сократилось число заявок.

Директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина считает, что одна из главных причин возвращения релокантов — ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания в других странах.

Если есть сложности с работой, то ВНЖ, скорее всего, не продлят. Есть ряд государств, где это маловероятно, в первую очередь Прибалтика, Польша, Чехия, Словакия. То есть они перестают продлевать ВНЖ россиянам, даже при соблюдении всех требований местного законодательства. Либо требуют выполнения новых, политически ангажированных условий, — сказал директор «Финиона» Вячеслав Картамышев.

Еще одна причина возвращения на родину — отсутствие доходов из-за трудностей с работой за рубежом. Так считает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Также она добавила, что на фоне низкой безработицы и нехватки кадров возвращение граждан РФ — это хороший знак для экономики.