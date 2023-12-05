🎓Вебинар: Бухгалтерская отчетность за 2023 год. ФСБУ. Учетная политика 2024. Уже сегодня в 11:30 мск!

Все важные изменения в работе бухгалтера, необходимые для подготовки отчетности! В том числе – изменения бухгалтерского учета (ФСБУ).

В бухгалтерском учете и налогообложении произошло много изменений, которые надо учесть при подготовке отчетности за 2023 год. Также сейчас надо подготовиться к новому 2024 году и составить учетную политику.

Спикер — Эльвира Митюкова, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар».

На вебинаре разберем:

Подготовка к сдаче годовой отчетности 2023.

Новые ФСБУ и подготовка бухгалтерской отчетности: на что обратить внимание.

Топ ошибок в учете и применении ФСБУ.

Исправление ошибок в учете по новым ФСБУ.

Составляем учетную политику на 2024 год.

Вводим в работу новый ФСБУ 14/2022..

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Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:30 мск! Научитесь без проблем сдавать годовую отчетность и составлять учетную политику на 2024 год.