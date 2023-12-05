🔔Начинается II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Вас ждут топовые эксперты и полезные темы

На II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» в Москве мы пригласили множество экспертов, которые поделятся ценной информацией о том:
как поменяется порядок работы с ЕНС и ЕНП в 2024 году;
что теперь будет проверять налоговая;
как оспорить результаты проверок и получить наименьшие доначисления;
как годовую отчетность и сформировать учетную политику на 2024 год;
что делать с воинским учетом: новые сроки и формы отчетностей в военкомат;
какие изменения будут трудовом законодательстве;
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