Какие активы включают в состав НМА по ФСБУ 14/2022

Включаются в состав НМА, если характеризуются признаками, установленными п. 4 ФСБУ 14/2022:

а) не имеет материально-вещественной формы;

б) предназначен для использования в ходе обычной деятельности, для управленческих нужд либо для использования в деятельности НКО;

в) использование более 12 месяцев;

г) способен приносить экономические выгоды (достижение НКО целей, ради которых она создана), на получение которых организация имеет право (в

частности, в отношении такого актива при его приобретении возникли исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами

либо иными документами) и доступ иных лиц к которым организация способна ограничить;

д) может быть выделен из других активов или отделен от них.