Какие активы включают в состав НМА по ФСБУ 14/2022

Об этом стандарте в ходе II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказывает Эльвира Митюкова, к.э.н., управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса».
Смотрите в таблице характеристики разных видов НМА.
Актив
Характеристика
Неисключительные права
Включаются в состав НМА, если характеризуются признаками, установленными п. 4 ФСБУ 14/2022:
а) не имеет материально-вещественной формы;
б) предназначен для использования в ходе обычной деятельности, для управленческих нужд либо для использования в деятельности НКО;
в) использование более 12 месяцев;
г) способен приносить экономические выгоды (достижение НКО целей, ради которых она создана), на получение которых организация имеет право (в
частности, в отношении такого актива при его приобретении возникли исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами
либо иными документами) и доступ иных лиц к которым организация способна ограничить;
д) может быть выделен из других активов или отделен от них.
Лицензии (разрешения) на осуществление отдельных
видов деятельности
Включаются в состав НМА, если характеризуются признаками, установленными п. 4 ФСБУ 14/2022 (пп в п. 6 ФСБУ 14/2022)
Средства индивидуализации
Например, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, созданные собственными силами организации, не включаются в состав НМА (пп. е п. 8 ФСБУ 14/2022)
Результаты НИОКР,
подлежащие правовой охране, но не оформленные в
установленном законодательством порядке
Результаты НИОКР, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке, а также не подлежащие правовой охране по нормам законодательства, могут быть признаны в качестве НМА (п. 17.3 ФСБУ 26/2020, п. 4 ФСБУ 14/2022)
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