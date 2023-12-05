В товарный знак нельзя включать обозначение «номер один»

Суд поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о том, что нельзя регистрировать товарный знак со сравнительным утверждением «номер один». Об этом сказано на сайте ФАС.
Компания «Арнест», которая с 1972 года производит «Дихлофос» обратилась в ФАС с сообщением, что конкурент (компания «Парус») зарегистрировал товарный знак с обозначением «Дихлофос №1».
Ведомство установило, что новый товарный знак имеет сравнительное утверждение «номер один». Таким образом компания-конкурент решила выделить свою продукцию и нарушила закон о защите конкуренции.
ООО «Парус» попытался обжаловать решение ФАС, но суд по интеллектуальным правам поддержал позицию ведомства.
Комментарии1
Главный бухгалтер
хорошо, мы будем применять знаки со словами номер два...
или ещё хлеще.... номер 1¾
Ведь на это нет запрета? Вот и ладненько....