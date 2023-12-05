В товарный знак нельзя включать обозначение «номер один»

Сравнительные утверждения в товарных знаках будут расцениваться ФАС как недобросовестная конкуренция.

Суд поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о том, что нельзя регистрировать товарный знак со сравнительным утверждением «номер один». Об этом сказано на сайте ФАС.

Компания «Арнест», которая с 1972 года производит «Дихлофос» обратилась в ФАС с сообщением, что конкурент (компания «Парус») зарегистрировал товарный знак с обозначением «Дихлофос №1».

Ведомство установило, что новый товарный знак имеет сравнительное утверждение «номер один». Таким образом компания-конкурент решила выделить свою продукцию и нарушила закон о защите конкуренции.

ООО «Парус» попытался обжаловать решение ФАС, но суд по интеллектуальным правам поддержал позицию ведомства.