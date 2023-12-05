На ФСБУ 14/2022 можно перейти ретроспективно и альтернативным способом

Об этом стандарте в ходе II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказывает Эльвира Митюкова, к.э.н., управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса».
При ретроспективном переходе:
скорректируйте остатки по счетам 04, 05, 84 и другим связанным счетам на дату начала применения Стандарта (в межотчетный период) таким образом, как если бы он применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни;
при составлении отчетности за первый отчетный период пересчитайте отражаемые в ней сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному.
Например, если переходите на ФСБУ 14/2022 с 2024 года, то в балансе придется скорректировать показатели на 31.12.2023 и на 31.12.2022, а в отчете о финрезультатах – пересчитать показатели за 2023 год.
При альтернативном способе можно не пересчитывать сравнительные показатели бухотчетности.
По состоянию на 1 января первого года применения ФСБУ 14/2022:
по объектам, которые по ФСБУ 14/2022 должны быть признаны НМА и ранее учитывались в их составе, установите ликвидационную стоимость, оставшийся СПИ. Балансовую стоимость НМА не корректируйте
объекты, которые должны быть признаны НМА, но ранее учитывались в составе иных активов, переклассифицируйте в НМА. Признайте в качестве их первоначальной стоимости балансовую стоимость объекта на момент его переклассификации и определите оставшийся СПИ.
объекты, которые ранее были НМА, но по ФСБУ 14/2022 таковыми не являются, спишите единовременно на 84 счет или переклассифицируйте в другой актив
Проводки при переходе на ФСБУ 14/2022 будут такие:
Д 84 – К 04 – Списана первоначальная стоимость объектов, являющихся малоценными НМА.
Д 05 – К 84 – Списана накопленная амортизация по объектам, являющимся малоценными НМА.
Д 012 – Малоценные НМА отражены за балансом.
Д 04 – К 97 – Актив, ранее учитывавшийся в качестве расходов будущих периодов, признан в составе НМА.
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