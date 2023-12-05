Какие новые ФСБУ ждут бухгалтеров в ближайшие годы

Об этом в ходе II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказывает Алексей Иванов, соразработчик новых ФСБУ, основатель Академии «Регламент», к.э.н., доцент.
Смотрите в таблице перечень действующих ФСБУ
Стандарт
Начало обязательного применения
ФСБУ 5/2019 «Запасы»
2021
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
2022
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
2022
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
2022
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
2022
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
2024
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»
01.04.2025
В ближайшие годы разработают такие ФСБУ:
Стандарт
Начало обязательного применения
ФСБУ «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
2025
ФСБУ «Доходы»
2025
ФСБУ «Расходы»
2025
ФСБУ «Некоммерческая деятельность»
2026
ФСБУ «Долговые затраты»
2026
ФСБУ «Финансовые инструменты»
2027
ФСБУ «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность»
2027
ФСБУ «Биологические активы»
2028
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