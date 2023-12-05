Объем брокерских счетов инвесторов превысил 9 трлн рублей

Средний размер средств на счетах розничных инвесторов увеличился до 1,9 млн рублей. Активнее стали вкладываться в российские акции и корпоративные облигации нефтегазовых и химических компаний.

В третьем квартале 2023 года вырос приток средств розничных инвесторов на брокерские счета с 238 млрд до 329 млрд рублей. Показатели сравниваются с тем же периодом 2022 года. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Сейчас на брокерском обслуживании находятся больше 27,5 млн клиентов. Средний размер средств на счетах розничных инвесторов увеличился с 1,8 до 1,9 млн рублей.

Интерес граждан к фондовому рынку сохранялся в условиях увеличения доходов и повышенных инфляционных ожиданий. Рост котировок и дивидендные выплаты также способствовали популярности российских акций, — говорится в сообщении ЦБ.

Розничные инвесторы начали активно вкладываться в российские акции, корпоративные облигации нефтегазовых и химических компаний.