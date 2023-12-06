Изменился бланк для регистрации обособок

Опубликован приказ ФНС от 30.10.2023 № ЕД-7-14/785@.
На втором листе добавили поле для указания земельного участка. Аналогичные изменения по адресу также внесли в формат.
Опубликован приказ ФНС от 30.10.2023 № ЕД-7-14/785@.
На втором листе добавили поле для указания земельного участка. Аналогичные изменения по адресу также внесли в формат.
Сегодня налоговый мониторинг продолжает стремительно развиваться, привлекая все большее число участников. При этом многие вопросы, связанные с вступлением и функционированием в режиме, остаются для компаний открытыми и требующими дополнительной проработки.
ФНС готовит обновленный перечень государств, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией. Расскажу, что изменится с 2024 года.
Предложение освободить от страховых взносов выплаты председателям совета многоквартирного дома Минфин не поддержал.
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Форма № ОС-09-3-1 (сообщение о создании обособленного подразделения) обновилась.
Добрый день, увольняем работницу, которая находится на больничном по беременности и родам и принимаем ее в другую организация, как оформить в ЗУПе прием и сразу отпуск по беременности и родам, не нашла такого вида отпуска и как ей потом до 1.5 лет оформить СФР? НЕ было такого опыта, подскажите, пожалуйста.
Бухгалтер заметила проблему с выгрузкой базы из 1С УНФ в 1С Бухгалтерию не сразу. Оказалось, что сбоит уже несколько дней. Сисадмину решить проблему с восстановлением выгрузки не удалось.
В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что в стране есть дефицит квалифицированных разработчиков.
Учиться нужно настолько быстро, чтобы вы каждый раз ужасались тому, что и как вы делали 6 месяцев назад».
Может кто-то сталкивался, подала Уведомлении за 3 кв. по УСН за 1 кв. 2023 с минусом, так как в 3 кв. зачли взносы и УСН по итогам 9 мес. стал 0, всё отразилось как нужно, баланс ЕНС пополнился, но обнаружила ошибку в 200 руб, т.е. подала на 200 руб. больше, чем было начислено в 1 кв.
Этот день продуктивно провели все — и организаторы, и участники, и спикеры. Всем было очень интересно пообщаться и получить массу полезных знаний. И, конечно, участники делились классными фотография. Кто-то даже смотрел онлайн-трансляцию с котом.
Каждый день, всю неделю в Трибуне будут проходить конкурсы. И каждый день «Клерке» будет дарить месячную подписку на Клерк.Премиум. Вы уже участвуете?
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Расчеты с сотрудниками требуют не только технической точности и четких сроков, но и соблюдения правил. Выплаты в рамках трудовых отношений также подчиняются требованиям трудового законодательства. Ошибки чреваты не только доплатами и компенсациями, но и штрафами за нарушение ТК. Единственный способ их избежать — помнить о нормах и проверять, как они выполняются в компании.
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