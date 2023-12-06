Изменился бланк для регистрации обособок

Как оформить в ЗУПе прием на работу и сразу отпуск по беременности и родам?

Добрый день, увольняем работницу, которая находится на больничном по беременности и родам и принимаем ее в другую организация, как оформить в ЗУПе прием и сразу отпуск по беременности и родам, не нашла такого вида отпуска и как ей потом до 1.5 лет оформить СФР? НЕ было такого опыта, подскажите, пожалуйста.