🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на все курсы!

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Топ-курсы повышения квалификации

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Как отразить в 1С бонусы маркет-платформ? Что делать в случае порчи товара? Как работать с маркетплейсами на ОСНО?

Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах и станете бухгалтером с востребованными навыками.

Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Скидка 61%. Записаться.

Практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2023-2024 годов. Вы научитесь правильно составлять контракты, ставить растаможенный товар на учет, рассчитывать НДС и таможенные платежи.

Получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков!

Цена: 9 900 вместо 32 000 руб. Скидка 69%. Записаться.

Научитесь выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. В результате обучения Вы повысите свою ценность как эксперта и станете еще более востребованным специалистом.

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Топ-курсы профпереподготовки

После прохождения курса вы получите официальный красный диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.

Цена: 9 900 вместо 29 990 руб. Скидка 66%. Записаться.

Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 годах. После курса сможете: правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

Цена: 4 990 вместо 26 000 руб. Скидка 80%. Записаться.

На курсе научитесь: рассчитывать зарплату и авансы, правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать по всем новым правилам 2023-2024.

Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Скидка 75%. Записаться.

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