🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на все курсы!

Самые актуальные темы зимы: маркетплейсы, финансовый анализ, ВЭД, и всегда нужные темы — налоги, зарплата, упрощенка. Посмотреть каталог курсов со скидками до 86%.
Сделали для вас подборку самых популярных курсов у нашей аудитории.
Топ-курсы повышения квалификации
После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
1. Бухгалтер маркетплейса
Как отразить в 1С бонусы маркет-платформ? Что делать в случае порчи товара? Как работать с маркетплейсами на ОСНО?
Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах и станете бухгалтером с востребованными навыками.
Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Скидка 61%. Записаться.
2. Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль
Практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2023-2024 годов. Вы научитесь правильно составлять контракты, ставить растаможенный товар на учет, рассчитывать НДС и таможенные платежи.
Получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков!
Цена: 9 900 вместо 32 000 руб. Скидка 69%. Записаться.
3. Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров
Научитесь выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. В результате обучения Вы повысите свою ценность как эксперта и станете еще более востребованным специалистом.
Цена: 5 999 вместо 29 900 руб. Скидка 80%. Записаться.
Топ-курсы профпереподготовки
После прохождения курса вы получите официальный красный диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
1. Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.
Цена: 9 900 вместо 29 990 руб. Скидка 66%. Записаться.
2. Главный бухгалтер на УСН
Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 годах. После курса сможете: правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.
Цена: 4 990 вместо 26 000 руб. Скидка 80%. Записаться.
3. Бухгалтер по зарплате
На курсе научитесь: рассчитывать зарплату и авансы, правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать по всем новым правилам 2023-2024.
Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Скидка 75%. Записаться.
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