☃️Новый год скоро, время расти в карьере и меняться! У «Клерка» сейчас самые выгодные цены на курсы — от 2 399 руб. Учитесь и зарабатывайте больше!

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Курс поможет вам победить самые сложные моменты в понимании НДС. Разберем много примеров; остановимся на образцах заполнения документов; много будем говорить о расчете НДС в разных ситуациях.

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