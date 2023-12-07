🌹 Формат для ЭДО, НДС для агентов, новая книга для УСН: разъяснения экспертов

В обзоре – подборка разъяснений по разным налогам (НДФЛ, НДС, налог на прибыль, страховые взносы, УСН и т. д.).
В ЭДО используются формализованные или неформализованные форматы документов. Формат каждого формализованного документа утвержден приказами ФНС. Это файлы с расширением XML.
С 13 ноября появилось еще одно основание, применимое к организациям и ИП, которых их банки включили в категорию высокой степени риска, и которым специальная межведомственная комиссия и суд отказали в понижении этой степени.
Во время ВНП инспекторы могут провести инвентаризацию, вызвать на допрос сотрудников компании, изъять документы и компьютеры, отправить документы на экспертизу, осмотреть помещение и т. д.
Посредник, который применяет УСН, ведет журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении деятельности в интересах стороннего лица.
В новой книге учета доходов не будет старого раздела IV, где сейчас отражаются страховые взносы, уменьшающие налог.
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