С 1 января можно открыть долгосрочный инвестиционный счет

Срок действия нового ИИС-3 будет от пяти до девяти лет, в зависимости от года открытия. По новому инвестиционному счету третьего типа можно получить вычет в размере 13% и освобождение от налога на доход, но не больше 30 млн рублей.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о создании индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3).

С 1 января 2024 года можно открыть новый ИИС-3 или перевести старые инвестиционные счета в новый формат.

Срок действия ИИС-3 зависит от года открытия. Если договор заключен в 2024-2026 годах, то счет будет существовать пять лет. Если в 2027 году — шесть лет, если в 2028 году – семь лет, в 2029 — восемь лет, в 2030 — девять лет.

Налоговые вычеты по ИИС-3 будут включать в себя возврат 13% от внесенной на счет суммы, а также освобождение от налога на доход от инвестиционной деятельности на сумму не больше 30 млн рублей.