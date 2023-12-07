С 1 января можно открыть долгосрочный инвестиционный счет

Госдума в окончательном чтении приняла закон о создании индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3).
С 1 января 2024 года можно открыть новый ИИС-3 или перевести старые инвестиционные счета в новый формат.
Срок действия ИИС-3 зависит от года открытия. Если договор заключен в 2024-2026 годах, то счет будет существовать пять лет. Если в 2027 году — шесть лет, если в 2028 году – семь лет, в 2029 — восемь лет, в 2030 — девять лет.
Налоговые вычеты по ИИС-3 будут включать в себя возврат 13% от внесенной на счет суммы, а также освобождение от налога на доход от инвестиционной деятельности на сумму не больше 30 млн рублей.
Комментарии