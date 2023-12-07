Больше IT-специалистов смогут получить отсрочку от армии

Список IT-сотрудников, которые имеют право на получение отсрочки от военной службы, собираются расширить. Будет нужно сдать квалификационный экзамен.

Минцифры планируют расширить перечень категорий IT-специалистов с правом на получение отсрочки от службы в армии. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан [которые работают в сфере IТ] для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы, — сказал Чернышенко.

Для сотрудников из сферы IT будет создан квалификационный экзамен, который подтвердит компетенцию специалистов.

С 1 января 2024 года вступает в силу закон, который увеличивает призывной возраст для срочной службы до 30 лет.