Больше IT-специалистов смогут получить отсрочку от армии

Минцифры планируют расширить перечень категорий IT-специалистов с правом на получение отсрочки от службы в армии. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан [которые работают в сфере IТ] для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы, — сказал Чернышенко.
Для сотрудников из сферы IT будет создан квалификационный экзамен, который подтвердит компетенцию специалистов.
С 1 января 2024 года вступает в силу закон, который увеличивает призывной возраст для срочной службы до 30 лет.
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