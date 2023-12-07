НРД отменил комиссии за перевод иностранных бумаг для обмена заблокированными активами

Объявление опубликовано на сайте НРД. Как объясняет «Интерфакс», решение вынужденное: резиденты Евросоюза не могут участвовать в сделках, которые приносят денежную выгоду подсанкционному НРД, так что без отмены комиссий обмен будет «технически невозможен».

Из сообщения следует, что депозитарий не будет взимать проценты при выполнении ряда условий. Операции должны соответствовать законам страны, а перевод бумаг иностранных эмитентов должен проходить «в корреспонденции» со специальными разделами счетов депо депонентов НРД (тех, кто заключил с ним договор).

Транзакции должны выполняться по встречным поручениям отправителя и получателя или же операторов счетов или их разделов без расчётов по денежным средствам; проходить в рамках одного счёта депо; или между счетами по поручению отправителя и без подтверждения получателя.