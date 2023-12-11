Минздрав: ограничения на продажу алкоголя снизили его потребление в два раза

Министерство здравоохранения изучило эффект от введения антиалкогольных мер. По по их данным за последние 15 лет показатель потребления алкоголя уменьшился в два раза. Об этом сообщила директор ННЦ наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко, пишет «Интерфакс».
«Последние 15 лет в стране были введены ограничения на продажу алкоголя по возрасту, времени и месту продажи. И эти меры в совокупности с системной информационной политикой по формированию у населения навыков и приверженности здоровому образу жизни и социальной успешности привели к снижению подушевого потребления алкоголя в два раза, снижению наркологической заболеваемости и смертности, связанной с употреблением алкоголя», — сообщила Клименко.
В январе — октябре 2023 года общий объем производства алкоголя в России сократился на 4,3%, до 151,95 миллиона дал. При этом уровень потребления водки снизился на 5,7% (до 63,2 миллиона дал), а коньяка — на 4,9% (6,8 миллиона дал).
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Комментарии12
в два раза упал доход от акцизов на алкоголь, поздравляю!
Ирина
А во сколько раз увеличились продажи самогонных аппаратов? Да и народные умельцы ещё не перевелись...
во сколько?
Ирина
Не знаю, поэтому и интересуюсь
и я не знаю. предпочитаю пиво. да и гнать лениво
Татьяна
В точку! За последние несколько лет по маршруту моего следования "работа-дом-продукты" открылись пять таких специализированных магазинчиков. Не закрылся ни один. А уж про интернет-продажи и говорить нечего.
По по их данным за последние 15 лет показатель потребления алкоголя уменьшился в два раза.
Население нашей страны тоже не возросло
подушевое потребление в статье имеется ввиду
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
смешно звучит высказывание от директора ННЦ (псих+нароколог). Видимо все сведения только от этого источника😀
"По по их данным за последние 15 лет показатель потребления алкоголя уменьшился в два раза. Об этом сообщила директор ННЦ наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко"
Ирина
Сведения от компании "Одна белочка сказала".
Ирина
Да нет, просто оговорились. Надо было сказать "за последние 15 лет показатель приобретения из официальных точек продажи алкоголя уменьшился в два раза"
Елена
Хотелось бы увидеть статистику в разбивке по годам. Видела обратную статистику начиная с 2022.