Минздрав: ограничения на продажу алкоголя снизили его потребление в два раза

В Минздраве сообщили о уменьшении уровня потребления алкоголя после введения ограничений на его продажу. За последние 15 лет этот показатель уменьшился в два раза.

Министерство здравоохранения изучило эффект от введения антиалкогольных мер. По по их данным за последние 15 лет показатель потребления алкоголя уменьшился в два раза. Об этом сообщила директор ННЦ наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко, пишет «Интерфакс».

«Последние 15 лет в стране были введены ограничения на продажу алкоголя по возрасту, времени и месту продажи. И эти меры в совокупности с системной информационной политикой по формированию у населения навыков и приверженности здоровому образу жизни и социальной успешности привели к снижению подушевого потребления алкоголя в два раза, снижению наркологической заболеваемости и смертности, связанной с употреблением алкоголя», — сообщила Клименко.

В январе — октябре 2023 года общий объем производства алкоголя в России сократился на 4,3%, до 151,95 миллиона дал. При этом уровень потребления водки снизился на 5,7% (до 63,2 миллиона дал), а коньяка — на 4,9% (6,8 миллиона дал).