Общество

Минздрав: ограничения на продажу алкоголя снизили его потребление в два раза

В Минздраве сообщили о уменьшении уровня потребления алкоголя после введения ограничений на его продажу. За последние 15 лет этот показатель уменьшился в два раза.
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Министерство здравоохранения изучило эффект от введения антиалкогольных мер. По по их данным за последние 15 лет показатель потребления алкоголя уменьшился в два раза. Об этом сообщила директор ННЦ наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко, пишет «Интерфакс».

«Последние 15 лет в стране были введены ограничения на продажу алкоголя по возрасту, времени и месту продажи. И эти меры в совокупности с системной информационной политикой по формированию у населения навыков и приверженности здоровому образу жизни и социальной успешности привели к снижению подушевого потребления алкоголя в два раза, снижению наркологической заболеваемости и смертности, связанной с употреблением алкоголя», — сообщила Клименко.

В январе — октябре 2023 года общий объем производства алкоголя в России сократился на 4,3%, до 151,95 миллиона дал. При этом уровень потребления водки снизился на 5,7% (до 63,2 миллиона дал), а коньяка — на 4,9% (6,8 миллиона дал).

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Комментарии

12
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час

    за последние 15 лет показатель потребления алкоголя уменьшился в два раза.

    в два раза упал доход от акцизов на алкоголь, поздравляю!

  • Логотип IriEro
    IriEro
    1 час

    Ирина

    А во сколько раз увеличились продажи самогонных аппаратов? Да и народные умельцы ещё не перевелись...

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 1 час

      во сколько?

      • Логотип IriEro
        IriEro
        1 час

        Ирина

        Не знаю, поэтому и интересуюсь

        • Логотип Zyklon B
          Zyklon B 1 час

          и я не знаю. предпочитаю пиво. да и гнать лениво

    • Логотип sunflower_t
      sunflower_t 55 мин

      Татьяна

      В точку! За последние несколько лет по маршруту моего следования "работа-дом-продукты" открылись пять таких специализированных магазинчиков. Не закрылся ни один. А уж про интернет-продажи и говорить нечего.

  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 1 час

    По по их данным за последние 15 лет показатель потребления алкоголя уменьшился в два раза.

    Население нашей страны тоже не возросло

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 1 час

      подушевое потребление в статье имеется ввиду

      привели к снижению подушевого потребления алкоголя в два раза,

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    смешно звучит высказывание от директора ННЦ (псих+нароколог). Видимо все сведения только от этого источника😀

    "По по их данным за последние 15 лет показатель потребления алкоголя уменьшился в два раза. Об этом сообщила директор ННЦ наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко"

    • Логотип IriEro
      IriEro
      1 час

      Ирина

      Сведения от компании "Одна белочка сказала".

      • Логотип buhkompas
        buhkompas
        58 мин

        Ирина

        Да нет, просто оговорились. Надо было сказать "за последние 15 лет показатель приобретения из официальных точек продажи алкоголя уменьшился в два раза"

  • Логотип alei-ika
    alei-ika 23 сек

    Елена

    Хотелось бы увидеть статистику в разбивке по годам. Видела обратную статистику начиная с 2022.

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