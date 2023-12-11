Экономика России

Путин: российский бизнес проявил себя ответственно

Президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес в период санкций проявил себя очень ответственно.

Многие ожидали, что с уходом западных компанийв стране многое «рухнет», но российские бизнесмены проявили себя в высшей степени ответственно и смогли перехватить инициативу, заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», пишет РБК.

«Несмотря на объективные трудности, российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно. Пользуясь случаем, хочу за это поблагодарить коллег», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что российский бизнес не только сохранил трудовые коллективы, наладил новые логистические цепочки, но и запускает проекты на внутреннем потребительском рынке, в высокотехнологичной сфере, туризме и других отраслях.

«Они что думали, что все рухнет что ли? Ничего подобного не произошло, у них все перехватили и пошли вперед», — заявил Путин.

С Россией было, есть и будет выгодно работать, заключил президент. По его данным, несмотря на уход некоторых зарубежных фирм с российского рынка, в целом их число выросло: если в марте 2022-го таких компаний было 24,1 тыс., то сейчас их — 25,5 тыс.

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