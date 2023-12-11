Роструд советует не бояться профилактических визитов трудинспекции

Вот цели профилактического визита:
выяснить, с какими сложностями сталкивается работодатель;
выявить риски, которые сам работодатель еще не заметил;
помочь устранить выявленные проблемы;
предотвратить возникновение нарушений в будущем.
Протоколы по итогам профилактических визитов не составляют и штрафы не назначают, уточняет Роструд.
Работодатель даже может сам инициировать профилактический визит трудинспектора, например, если у него возникли вопросы, связанные с соблюдением ТК РФ. Для этого нужно обратиться в трудовую инспекцию в своем регионе.
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