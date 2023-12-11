Трудовые проверки

Роструд советует не бояться профилактических визитов трудинспекции

Профилактический визит – это не проверка. По итогам такого визита трудинспекторы не могут оштрафовать работодателя. Речь идет о трудовых проверках.

Вот цели профилактического визита:

  • выяснить, с какими сложностями сталкивается работодатель;

  • выявить риски, которые сам работодатель еще не заметил;

  • помочь устранить выявленные проблемы;       

  • предотвратить возникновение нарушений в будущем.

Протоколы по итогам профилактических визитов не составляют и штрафы не назначают, уточняет Роструд.

Работодатель даже может сам инициировать профилактический визит трудинспектора, например, если у него возникли вопросы, связанные с соблюдением ТК РФ. Для этого нужно обратиться в трудовую инспекцию в своем регионе.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Роструд советует не бояться профилактических визитов трудинспекции

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