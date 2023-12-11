Правительство направит дополнительные 1,3 млрд рублей на лизинговую поддержку малого бизнеса

Персональные данные 2024: штрафы за нарушения в работе с персональными данными сотрудников и клиентов

С 1 сентября 2022 года ужесточили ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных. Но некоторые бизнесмены до сих пор легкомысленно относятся к документальному оформлению этого процесса. Даже если раньше все проходило без последствий, не стоит забывать: штрафы в этой сфере могут быть существенными.