Правительство направит дополнительные 1,3 млрд рублей на лизинговую поддержку малого бизнеса

Дополнительные средства будут выделены в рамках профильного национального проекта по развитию сектора МСП, пишут «Ведомости».
Финансирование, по мнению Мишустина, позволит расширить число участников программ, которые смогут оформить соглашения по льготным ставкам — до 6% за оборудование российского производства.
Премьер подчеркнул, что выделяемые правительством средства должны помочь участникам сектора улучшить экономику проектов и увеличить объемы выпуска важной и нужной для страны продукции. Программу льготного кредитования поручено вести «МСП Лизингу» — дочерней структуре Корпорации МСП.
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