Forbes назвал 100 самых влиятельных женщин мира

Журнал Forbes представил свой годовой рейтинг 100 наиболее влиятельных женщин 2023 года, певица Тейлор Свифт конкурирует с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Двадцатый ежегодный список 100 самых влиятельных женщин мира, составленный изданием Forbes, показывает нам борьбу женщин за власть. Женщины, включенные в рейтинг 2023 года, представляют шесть категорий: бизнес, технологии, финансы, СМИ и развлечения, политика и филантропия.

Топ-10 самых влиятельных дам мира:

Урсула фон дер Ляйен — президент Европейской комиссии. Кристин Лагард — президент Европейского центрального банка. Камала Харрис — вице-президент США. Джорджия Мелони — лидер итальянской правой партии «Братья Италии». Тейлор Свифт — поп-звезда и обладательница 11 премий «Грэмми». Карен Линч — глава американской фармацевтической компании CVS Health. Джейн Фрейзер — глава американского банка Citigroup. Эбигейл Джонсон — глава американской инвестиционной компании Fidelity Investments. Мэри Барра — глава американского автоконцерна General Motors. Мелинда Френч Гейтс — Соосновательница фонда Bill & Melinda Gates Foundation.

Посмотреть всех самых влиятельных представительниц слабого пола можно по этой ссылке.