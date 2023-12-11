Forbes назвал 100 самых влиятельных женщин мира

Двадцатый ежегодный список 100 самых влиятельных женщин мира, составленный изданием Forbes, показывает нам борьбу женщин за власть. Женщины, включенные в рейтинг 2023 года, представляют шесть категорий: бизнес, технологии, финансы, СМИ и развлечения, политика и филантропия.
Топ-10 самых влиятельных дам мира:
Урсула фон дер Ляйен — президент Европейской комиссии.
Кристин Лагард — президент Европейского центрального банка.
Камала Харрис — вице-президент США.
Джорджия Мелони — лидер итальянской правой партии «Братья Италии».
Тейлор Свифт — поп-звезда и обладательница 11 премий «Грэмми».
Карен Линч — глава американской фармацевтической компании CVS Health.
Джейн Фрейзер — глава американского банка Citigroup.
Эбигейл Джонсон — глава американской инвестиционной компании Fidelity Investments.
Мэри Барра — глава американского автоконцерна General Motors.
Мелинда Френч Гейтс — Соосновательница фонда Bill & Melinda Gates Foundation.
Посмотреть всех самых влиятельных представительниц слабого пола можно по этой ссылке.
Комментарии1
смешно,не влияют они ни на что