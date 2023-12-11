До 25 января главы КФХ должны сдать РСВ на фиксированные взносы

ИП не отчитываются за фиксированные взносы, а главы КФХ должны отчитаться.

До 25 января 2024 года этой категории бизнесменов надо сдать РСВ.

Несдача в установленный срок РСВ влечет взыскание штрафа в размере 5% неуплаченной в установленный срок суммы взносов за каждый месяц со дня, установленного для его сдачи, но не более 30% и не менее 1 000 рублей.

Кроме того, за несдачу РСВ могут приостановить операции по счетам, предупреждают налоговики.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств обязаны уплачивать фиксированные взносы за себя и за каждого члена КФХ.

Размер взносов за 2023 года – 45 842 рублей за себя и за каждого члена КФХ.

Уплатить взносы надо до 09.01.2024.