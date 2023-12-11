Обучение для бухгалтеров

🎁Диплом — лучший подарок, который бухгалтер может сделать себе

Предновогодняя акция на курсы профессиональной переподготовки, чтобы вы записались по самым выгодным ценам до 10 декабря.
25

Наступает время время дарить подарки близким. Выбирая им подарки, важно не забывать о себе, а что может быть полезнее качественного обучения для бухгалтера?

Мы сделали максимальные скидки на профессиональные курсы с дипломом профпереподготовки в ФИС ФРДО. Этот документ подтвердит ваши новые навыки, добавит веса вашему резюме и позволит претендовать на высокую зарплату.

Вы можете записаться до 10 декабря и выбрать удобное время начала обучения уже в новом, 2024 году.

Главный бухгалтер на УСН

Вы научитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2024 году. Курс подойдет как новичкам в теме упрощенки, так и тем, кто хочет актуализировать знания в соответствии с изменениями законодательства.

После курса сможете: правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

Цена: 4 990 вместо 26 000 руб. Записаться.

Бухгалтер по зарплате

На курсе научитесь: рассчитывать зарплату и авансы, правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать по всем новым правилам 2023-2024.

Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Записаться.

Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП

На курсе научитесь: правильно увольнять и принимать сотрудников, заводить и вести трудовые книжки, работать без ошибок в 1С: ЗУП.

Цена: 6 499 вместо 29 900 руб. Записаться.

Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.

Цена: 9 900 вместо 29 990 руб. Записаться.

Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу

На курсе научитесь: продвигать продукты компаний с помощью современных технологий, приносить бизнесам прибыль и узнаваемость, анализировать гипотезы, следить за метриками и настраивать рекламу.

Цена: 6 499 вместо 49 900 руб. Записаться.

Другие курсы со скидкой до 85% вы найдете в нашем каталоге. Выбирайте!

Смотреть каталог

Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно, пока действует акция!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип IT_АНГЕЛ
    IT_АНГЕЛ

    Языковой барьер между программистами и бизнесом

    Сегодня попытаюсь раскрыть понятие «Автоматизация», как его понимают бизнес и IT-сфера. Для начала представим себе разговор слепого с глухим. Бизнес не понимает языка IT, а программисты не понимают языка бизнеса. Существует языковой барьер.

    3
    42
    Экономика России

    В России взлетели цены на яйца: за год они подорожали на 40%, даже в Москве их продают поштучно

    За последний год цены на куриные яйца в России выросли более чем 40%.

    20
    190

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Бесплатно с УСН

    Регионы могут снижать ставки налога по УСН: разбор по Ярославской области, где льгот стало меньше

    Региональные власти имеют право снижать ставки налога по УСН и устанавливать категории бизнеса, для которых эти ставки действуют. Например, в Ярославской области с 2024 года многие бизнесмены лишатся льгот и будут платить налог по УСН по обычным ставкам.

    Регионы могут снижать ставки налога по УСН: разбор по Ярославской области, где льгот стало меньше
    44
    УСН

    Ювелирам предлагают вернуть упрощенку

    С 1 января 2023 года закрылось 35% ювелирных компаний, а импорт изделий вырос в 200 раз. Предприятия вынуждены платить около 40% от оборота и работать себе в убыток.

    1
    45
    Экономика России

    Из страны начали массового вывозить золотые слитки

    Золото стало использоваться в качестве средства платежа на фоне санкций и валютных ограничений. Из страны вывозят слитки в том числе с помощью «серых» схем.

    4
    72
    Обзоры для бухгалтера

    ❄️Новогодние хлопоты: к чему готовиться бухгалтерам. Дайджест Разборов

    А вы уже чувствуюте приближение Нового года? Надеемся, что очередные новости от ФНС не испортят вам настроение. Редакция «Клерка» поможет подготовиться к новогодним праздникам бухгалтерам. Читайте новые Разборы, чтобы быть в курсе, как вести бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы

    44
    Обучение для бухгалтеров

    🎁Диплом — лучший подарок, который бухгалтер может сделать себе

    Предновогодняя акция на курсы профессиональной переподготовки, чтобы вы записались по самым выгодным ценам до 10 декабря.

    24

    Записи вебинаров

    697
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Переезд в Латинскую Америку для Россиян. Почему здесь нас ждут и что мы там можем получить?

    В последние годы сотни предпринимателей, программистов, врачей и инженеров из России приняли решение начать новый этап своей жизни в Латинской Америке.

    Переезд в Латинскую Америку для Россиян. Почему здесь нас ждут и что мы там можем получить?
    1
    30
    Цифровой рубль

    Глава Минфина: бюджетникам не утащить цифровой рубль

    Цифровой рубль сделает прозрачными все расчеты бюджета, скрыть нецелевые расходы станет невозможно.

    3
    71
    Бесплатно с Учет расходов

    Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

    Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    309
    Валютные операции

    30 банков и брокеров из дружественных стран получат доступ к торгам валютой в РФ

    Участие в валютных торгах представителей дружественных государств поможет обеспечить конвертацию рублей в национальные валюты и вести торговлю не в долларах.

    34
    Социальные пособия

    Безработные могут брать краткосрочные подработки и сохранять пособие

    Раньше нельзя было брать разовые подработки и при этом получать пособие по безработице. Теперь можно работать до пяти дней и сохранить выплаты.

    50
    Госзакупки

    Закупки товаров и услуг стали самой коррумпированной сферой в 2023 году

    Бизнес-сообщество решило, что закупки по 223-ФЗ самые коррумпированные. Также взятки берут за выдачу лицензий, разрешений, справок и аккредитаций.

    58
    Логотип IT_АНГЕЛ
    IT_АНГЕЛ
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    То ли еще будет с ЁНС, Ой-ой-ой! Минфин опубликовал инструкцию по ЕНС

    Минфин приходит на помощь ЁНС! Ура, товарисчи!  Инструкция аж на 21 листах! Что такое сальдо ЁНС и как оно формируется мы наконец-то узнали из этого монументального труда к декабрю месяцу!

    То ли еще будет с ЁНС, Ой-ой-ой! Минфин опубликовал инструкцию по ЕНС
    66
    Бесплатно с Онлайн-кассы

    Кто может работать без кассы в 2024 году. Мини-курс

    Разбираемся в мини-курсе, кто в 2024 году может работать без кассы.

    Кто может работать без кассы в 2024 году. Мини-курс
    43
    Реклама

    Рекламу у блогеров-иноагентов хотят ограничить

    Покупку рекламного места в интернет-ресурсах, которые принадлежат иноагентам, начнут считать финансированием антироссийской деятельности.

    55
    Госпошлина

    С каждой точки по продаже алкоголя хотят собирать 20 тысяч рублей в год

    Депутаты предложили установить государственную пошлину в размере 20 тысяч рублей на каждую торговую точку, ресторан или кафе, где есть алкоголь. Сейчас бизнес платит 65 тысяч рублей за лицензию вне зависимости от количества торговых объектов.

    6
    88
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Как бухгалтеру работать из дома в 1С 

    Удаленная работа — вот уже несколько лет норма рабочей жизни, в том числе и для бухгалтера. Благо, современные технологии позволяют ему без проблем получать доступ к нужному программному обеспечению. Разбираемся, как бухгалтеру организовать работу из дома в программе 1С. 

    Как бухгалтеру работать из дома в 1С 
    42
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Трудовые отношения

    Штатные сотрудники и самозанятые: как оплачивают работу в выходные и праздничные дни

    Разберем, как оплачивается работа в выходной и праздничный день для работников, как ее правильно оформить, и распространяются ли эти условия на самозанятых исполнителей.

    Штатные сотрудники и самозанятые: как оплачивают работу в выходные и праздничные дни
    1
    48
    Страхование

    Работодатели стали в три раза чаще оформлять ДМС для сотрудников

    Премии по ДМС превысили 42 млрд рублей, это на 18% больше, чем в третьем квартале 2022 года.

    5
    74