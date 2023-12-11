🎁Диплом — лучший подарок, который бухгалтер может сделать себе

Предновогодняя акция на курсы профессиональной переподготовки, чтобы вы записались по самым выгодным ценам до 10 декабря.

Наступает время время дарить подарки близким. Выбирая им подарки, важно не забывать о себе, а что может быть полезнее качественного обучения для бухгалтера?

Мы сделали максимальные скидки на профессиональные курсы с дипломом профпереподготовки в ФИС ФРДО. Этот документ подтвердит ваши новые навыки, добавит веса вашему резюме и позволит претендовать на высокую зарплату.

Вы можете записаться до 10 декабря и выбрать удобное время начала обучения уже в новом, 2024 году.

Вы научитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2024 году. Курс подойдет как новичкам в теме упрощенки, так и тем, кто хочет актуализировать знания в соответствии с изменениями законодательства.

После курса сможете: правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

Цена: 4 990 вместо 26 000 руб. Записаться.

На курсе научитесь: рассчитывать зарплату и авансы, правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать по всем новым правилам 2023-2024.

Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Записаться.

На курсе научитесь: правильно увольнять и принимать сотрудников, заводить и вести трудовые книжки, работать без ошибок в 1С: ЗУП.

Цена: 6 499 вместо 29 900 руб. Записаться.

Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.

Цена: 9 900 вместо 29 990 руб. Записаться.

На курсе научитесь: продвигать продукты компаний с помощью современных технологий, приносить бизнесам прибыль и узнаваемость, анализировать гипотезы, следить за метриками и настраивать рекламу.

Цена: 6 499 вместо 49 900 руб. Записаться.

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