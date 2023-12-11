🎁Диплом — лучший подарок, который бухгалтер может сделать себе

Наступает время время дарить подарки близким. Выбирая им подарки, важно не забывать о себе, а что может быть полезнее качественного обучения для бухгалтера?
Мы сделали максимальные скидки на профессиональные курсы с дипломом профпереподготовки в ФИС ФРДО. Этот документ подтвердит ваши новые навыки, добавит веса вашему резюме и позволит претендовать на высокую зарплату.
Вы можете записаться до 10 декабря и выбрать удобное время начала обучения уже в новом, 2024 году.
Главный бухгалтер на УСН
Вы научитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2024 году. Курс подойдет как новичкам в теме упрощенки, так и тем, кто хочет актуализировать знания в соответствии с изменениями законодательства.
После курса сможете: правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.
Цена: 4 990 вместо 26 000 руб. Записаться.
Бухгалтер по зарплате
На курсе научитесь: рассчитывать зарплату и авансы, правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать по всем новым правилам 2023-2024.
Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Записаться.
Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП
На курсе научитесь: правильно увольнять и принимать сотрудников, заводить и вести трудовые книжки, работать без ошибок в 1С: ЗУП.
Цена: 6 499 вместо 29 900 руб. Записаться.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.
Цена: 9 900 вместо 29 990 руб. Записаться.
Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу
На курсе научитесь: продвигать продукты компаний с помощью современных технологий, приносить бизнесам прибыль и узнаваемость, анализировать гипотезы, следить за метриками и настраивать рекламу.
Цена: 6 499 вместо 49 900 руб. Записаться.
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