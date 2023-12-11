Зарплата

Работодатель обязан платить компенсацию за задержку зарплаты, которая произошла по вине банка

За задержку зарплаты сотрудника полагается компенсация. И платить ее надо независимо от наличия вины работодателя.

Если задержка случилась по вине банка, через который идет перевод денег на карты сотрудников, ответственность за это несет работодатель. Он должен выплатить компенсацию.

Такое разъяснение дает Роструд в своем Telegram-канале.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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