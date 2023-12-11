Работодатель обязан платить компенсацию за задержку зарплаты, которая произошла по вине банка

Если задержка случилась по вине банка, через который идет перевод денег на карты сотрудников, ответственность за это несет работодатель. Он должен выплатить компенсацию.
Такое разъяснение дает Роструд в своем Telegram-канале.
Если задержка случилась по вине банка, через который идет перевод денег на карты сотрудников, ответственность за это несет работодатель. Он должен выплатить компенсацию.
Такое разъяснение дает Роструд в своем Telegram-канале.
За задержку зарплаты сотрудника полагается компенсация. И платить ее надо независимо от наличия вины работодателя.
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