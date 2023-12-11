Регистрация ИП

Изменятся бланки для регистрации ИП

Формы Р21001, Р24001, Р26001, Р24002, Р26002 обновят.

ФНС опубликовала новый проект с этими бланками.

Дело в том, что недавно в закон о госрегистрации бизнеса внесли норму о включении в ЕГРИП сведений о том, что ИП является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Поэтому поправки вносят в форму Р21001 (по регистрации ИП).

Кроме того, поправки вносят в форму Р24001 (изменения в ЕГРИП) для отражения сведений, что ИП принадлежит особо опасный производственный объект (по части охраны окружающей среды) отчуждение которого возможно при наличии специального заключения.

Также ФНС отмечает, что сами формы и порядок их заполнения стали более понятными.

Всего в проекте содержится пять форм:

  • Р21001 – регистрация ИП;

  • Р24001 – внесение изменений в ЕГРИП;

  • Р26001 – «закрытие» ИП;

  • Р24002 – внесение изменений в ЕГРИП о КФХ;

  • Р26002 – «закрытие» КФХ.

Действующие бланки для госрегистрации бизнеса смотрите здесь.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Регистрация ИП

    Изменятся бланки для регистрации ИП

    Формы Р21001, Р24001, Р26001, Р24002, Р26002 обновят.

    16
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Особенности открытия банковского счета в латинской Америке (Бразилия, Чили, Аргентина, Мексика)

    Латинская Америка привлекает внимание многих, кто рассматривает возможность переезда или инвестиций в этот регион. Однако, когда дело касается открытия банковского счета в странах, таких как Бразилия, Чили, Аргентина и Мексика, существуют свои особенности и правила, которые стоит учесть.

    Особенности открытия банковского счета в латинской Америке (Бразилия, Чили, Аргентина, Мексика)
    148

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Обучение для бухгалтеров

    🎁Диплом — лучший подарок, который бухгалтер может сделать себе

    Предновогодняя акция на курсы профессиональной переподготовки, чтобы вы записались по самым выгодным ценам до 10 декабря.

    454
    Логотип Алексей Марков
    Алексей Марков
    Обзоры для бухгалтера

    Новости мировых финансов. Обзор прошедшей недели

    В МакДаке — элитный кофе, у Грефа провал, в Европе — Робин Гуд, в РФ - неизвестные китайцы, а в Париже — пончики

    84
    Маркетинг

    Крупному бизнесу запретят поднимать цены сразу на 30%

    ФАС будет следить за ценами на продукты из списка, который сформирует правительство. Компании могут оштрафовать до 0,03% от суммы выручки, но не меньше 50 тысяч рублей.

    1
    302
    Логотип НиколайАндреев
    НиколайАндреев
    Инвестиции

    Налоговые аспекты донатов. Мнение ФНС: чем инвестиции отличаются от пожертвования

    «Да не оскудеет рука дающего» — это пожелание-надежда вполне подходит для компьютерной и киберспортивной индустрии. Развитие интернета и платежных инструментов позволяет напрямую обращаться к аудитории за деньгами.

    98
    Маркетинг

    У блогерских агентств появилась саморегулируемая организация

    В Ассоциацию блогеров и агентств уже входят 46 тысяч агентов и 50 тысяч инфлюенсеров.

    279

    Записи вебинаров

    697
    Новые видео от экспертов каждый день
    Налоги, взносы, пошлины

    ФНС проведет массовый расчет транспортного и земельного налога за 2023 год

    Организациям в 2024 году пришлют сообщения об исчисленных суммах за транспортный, земельный налог и по налогу на имущество организаций по кадастровой стоимости.

    381
    РСВ

    До 25 января главы КФХ должны сдать РСВ на фиксированные взносы

    ИП не отчитываются за фиксированные взносы, а главы КФХ должны отчитаться.

    228
    Госзакупки

    Закупки товаров и услуг стали самой коррумпированной сферой в 2023 году

    Бизнес-сообщество решило, что закупки по 223-ФЗ самые коррумпированные. Также взятки берут за выдачу лицензий, разрешений, справок и аккредитаций.

    286
    Социальные пособия

    Безработные могут брать краткосрочные подработки и сохранять пособие

    Раньше нельзя было брать разовые подработки и при этом получать пособие по безработице. Теперь можно работать до пяти дней и сохранить выплаты.

    292
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли сейчас подать заявление на возврат или на уменьшение патента в 2023 году?

    Добрый день. В 2022г полностью оплачены ФП и патент. Можно ли сейчас подать заявление на возврат или на уменьшение патента в 2023 году?

    146
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Рубль в коридоре, IPO Совкомбанка и Мосгорломбарда, криптокосмос, недвижимость, новые облигации, КС, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

    Рубль отрицательно укрепляется вторую неделю подряд, спрос на акции Совкомбанка на IPO превысил предложение в несколько раз, биткоин устремился в открытый космос, объявил об IPO Мосгорломбард, льготным ипотечникам стали прикручивать гайки, выходят новые выпуски облигаций.

    116
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли указывать дополнительные ОКВЭДы как основной вид деятельности?

    Добрый день! Вопрос по учётной политике. Если же сама устанавливаю счета затрат что учитываю на 20 счете, что на 25, а что на 26 (ООО)?

    101
    Логотип Скромник
    Скромник

    Лайфхаки для работы с 1С

    1С - это самая популярная система автоматизации бизнеса в России. Она используется в различных отраслях, от торговли и производства до здравоохранения и образования. 1С - это мощный инструмент, который может помочь вам автоматизировать многие бизнес-процессы и повысить эффективность работы.

    1
    296
    Бесплатно с Учет расходов

    Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

    Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    666
    Бесплатно с Имущественный вычет

    Как получить упрощенный вычет по НДФЛ. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить упрощенный налоговый вычет по НДФЛ.

    Как получить упрощенный вычет по НДФЛ. Мини-курс
    411
    Логотип IT_АНГЕЛ
    IT_АНГЕЛ
    IT-компании

    Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа

    Роберт Шекли — гениальный писатель «short stories». Не знаю, получится ли у меня так коротко и лаконично описать вечную проблему, которая возникает между руководителями мелкого и среднего бизнеса и программистами, которых они привлекают в надежде улучшить бизнес-процессы и получить больше прибыли.

    Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа
    126
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Правовые аспекты продажи новогодних подарков ИП на патенте

    Рассмотрение вопроса о возможности оформления документов для продажи новогодних подарков юридическим лицам индивидуальным предпринимателем на патенте и налоговые последствия таких операций.

    67
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы и подписку Клерк.Премиум!

    Скидки до 80% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров. Успейте записаться по самым выгодным ценам до 10 декабря.

    🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы и подписку Клерк.Премиум!
    1,4 тыс.