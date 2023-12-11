Изменятся бланки для регистрации ИП

ФНС опубликовала новый проект с этими бланками.

Дело в том, что недавно в закон о госрегистрации бизнеса внесли норму о включении в ЕГРИП сведений о том, что ИП является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Поэтому поправки вносят в форму Р21001 (по регистрации ИП).

Кроме того, поправки вносят в форму Р24001 (изменения в ЕГРИП) для отражения сведений, что ИП принадлежит особо опасный производственный объект (по части охраны окружающей среды) отчуждение которого возможно при наличии специального заключения.

Также ФНС отмечает, что сами формы и порядок их заполнения стали более понятными.

Всего в проекте содержится пять форм:

Р21001 – регистрация ИП;

Р24001 – внесение изменений в ЕГРИП;

Р26001 – «закрытие» ИП;

Р24002 – внесение изменений в ЕГРИП о КФХ;

Р26002 – «закрытие» КФХ.

Действующие бланки для госрегистрации бизнеса смотрите здесь.