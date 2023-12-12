Роспатент создал бесплатный сервис по товарным знакам

Найти зарегистрированные и охраняемые товарные знаки теперь можно бесплатно. По текстовому описанию, по картинке и даже по звуку.

Пользователи сервиса смогут бесплатно получить доступ к информационной системе «Поисковая платформа», где хранятся сведения о всех зарегистрированных и охраняемых товарных знаках. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на руководителя Роспатента Юрия Зубова.

Искать товарные знаки, знаки обслуживания, а также международные товарные знаки, которые охраняются на территории РФ, можно не только по тексту, но и по изображению, звуку или смыслу.

Пользователи загружают картинку, а сервис выдает визуально похожие товарные знаки. Такой поиск основан на применении технологий искусственного интеллекта.

Доступ к базе товарных знаков будет содействовать продвижению продукции на торговых площадках, поможет отечественным предпринимателям быстрее запускать новый бизнес и выводить на рынок новые бренды, — сказал Юрий Зубов.

Критерии поиска также включают в себя определенные классы товаров и услуг, наименование правообладателя, диапазоны дат регистрации, номера заявок и свидетельств, и многое другое.