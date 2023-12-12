В 2024 году налоги надо будет платить только платежкой-01 на КБК ЕНП: образец

Если в 2023 году вы платили налоги на конкретные КБК платежками со статусом 02, то с 2024 года придется перестроиться на платежки-01.

Платежки-уведомления со статусом 02 с 1 января 2024 года отменяются.

Для всех налогов в платежках надо будет указывать один КБК – 18201061201010000510.

Вот образец платежки:

Текст в поле основания платежа не регламентирован. Можно указать, что это ЕНП, а можно (для вашего удобства расписать, какие налоги входят в этот платеж).