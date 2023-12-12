В 2024 году налоги надо будет платить только платежкой-01 на КБК ЕНП: образец

Платежки-уведомления со статусом 02 с 1 января 2024 года отменяются.
Для всех налогов в платежках надо будет указывать один КБК – 18201061201010000510.
Вот образец платежки:
Текст в поле основания платежа не регламентирован. Можно указать, что это ЕНП, а можно (для вашего удобства расписать, какие налоги входят в этот платеж).
Составлять платежки на налоги научат на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
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