Уведомление по ЕНП

Минфин велел сдать досрочные уведомления по ЕНП. Но с налогом на имущество торопиться не надо

Не весь налог на имущество организаций надо включать в уведомление по ЕНП. Если он не кадастровый, то в уведомлении ему не место.

ФНС выпустила письмо от 08.12.2023 № БС-4-21/15408@ с комментариями к письму Минфина от 23.11.2023 № 02-07-07/112756, в котором даны указания бюджетным учреждениям по закрытию финансового года.

Минфин предписывает бюджетникам досрочно уплатить налоги, досрочно сдать уведомления по ЕНП и провести сверку сальдо ЕНС.

Подробно эти вводные от Минфина мы разбирали здесь + таблица по досрочным уведомлениям и уплатам.

В частности, налог на имущество Минфин велит:

  • уплатить до 13.12.2023 (хотя срок уплаты по НК – 28.02.2024;

  • сдать уведомление по нему (+ заявление о зачете) – до 05.12.2023, хотя срок по НК – 25.02.2024.

Теперь ФНС уточняет, что не весь налог пойдет в это уведомление.

Если налог считают от среднегодовой стоимости (имущество не входит в региональный «кадастровый список»), то он будет отражен в декларации.

Срок сдачи декларации раньше, чем срок уплаты этого «некадастрового» налога. Поэтому уведомление по нему в принципе не нужно.

О том, что годовой налог на имущество по кадастровой стоимости идет в уведомление по ЕНП, по среднегодовой – не идет, ФНС разъясняла в письме от 17.10.2023 № БС-4-21/13243@.

Комментарии

2
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 10 мин

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    указания бюджетным учреждениям

     всех вводите в заблуждение, поправьте заголовок

  • Логотип revita
    revita
    5 сек

    Главный бухгалтер

    Я хоть и не бюджетник, но смотрю всё веселее и веселее становится.

    ФНС выпустила письмо от 08.12.2023

    сдать уведомление по нему (+ заявление о зачете) – до 05.12.2023

    Как хотите так и крутитесь, указание дано.

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5
Уведомление по ЕНП

Минфин велел сдать досрочные уведомления по ЕНП. Но с налогом на имущество торопиться не надо

Не весь налог на имущество организаций надо включать в уведомление по ЕНП. Если он не кадастровый, то в уведомлении ему не место.

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