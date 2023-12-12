Вышли контрольные соотношения по налогу на сверхприбыль

Они доведены письмом ФНС от 04.12.2023 № СД-4-3/15200@.
Проверят, чтобы строка 010 раздела 1 была равна разнице строк 120 и 125 раздела 2. То есть, сумма налога = 10% от налоговой базы минус вычет.
Есть контрольные соотношения и для строк 120 и 125:
120 = база х 10%
125 = вычет, не более обеспечительного платежа из строки 130 и не более половины налога (с учетом округления).
Комментарий главного редактора «Клерка»
Бизнес заплатил уже 305 млрд рублей налога на сверхприбыль, что на 5 млрд рублей больше, чем планировал Минфин.
Речь идет об обеспечительном платеже, который является вычетом по налогу. Если перечислить налог в этом году, то, по сути, он будет в два раза меньше.
Обеспечительный платеж (вычет) – 5%.
Налог на сверхприбыль, уплаченный в 2023 году, будет считаться уплаченным 28 января 2024 года, когда наступает срок уплаты этого налога. Такое разъяснение Минфин давал в письме от 31.08.2023 № 03-03-06/1/83132.
Кстати, если компания сдаст уточненку по налогу на прибыль за 2021 и 2022 годы на увеличение налоговой базы, то после 28.01.2024 также надо сдать уточненную декларацию по налогу на сверхприбыль.
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