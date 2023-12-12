Вышли контрольные соотношения по налогу на сверхприбыль

Первичную декларацию по налогу на сверхприбыль надо сдать до 25.01.2024. Если сдать позже, налоговики будут выяснять обстоятельства такой поздней сдачи. Такое возможное нарушение описано в контрольных соотношениях для этой декларации.

Они доведены письмом ФНС от 04.12.2023 № СД-4-3/15200@.

Проверят, чтобы строка 010 раздела 1 была равна разнице строк 120 и 125 раздела 2. То есть, сумма налога = 10% от налоговой базы минус вычет.

Есть контрольные соотношения и для строк 120 и 125:

120 = база х 10%

125 = вычет, не более обеспечительного платежа из строки 130 и не более половины налога (с учетом округления).

Комментарий главного редактора «Клерка» Бизнес заплатил уже 305 млрд рублей налога на сверхприбыль, что на 5 млрд рублей больше, чем планировал Минфин. Речь идет об обеспечительном платеже, который является вычетом по налогу. Если перечислить налог в этом году, то, по сути, он будет в два раза меньше. Обеспечительный платеж (вычет) – 5%. Налог на сверхприбыль, уплаченный в 2023 году, будет считаться уплаченным 28 января 2024 года, когда наступает срок уплаты этого налога. Такое разъяснение Минфин давал в письме от 31.08.2023 № 03-03-06/1/83132.

Кстати, если компания сдаст уточненку по налогу на прибыль за 2021 и 2022 годы на увеличение налоговой базы, то после 28.01.2024 также надо сдать уточненную декларацию по налогу на сверхприбыль.