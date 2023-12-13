🎓 Вебинар: ФСБУ. Что учесть при составлении бухотчетности за 2023 год и учетной политики-2024. 14 декабря в 12:30 мск!

Все важные изменения в работе бухгалтера, необходимые для подготовки отчетности! В том числе – изменения бухгалтерского учета (ФСБУ).

В бухгалтерском учете и налогообложении произошло много изменений, которые надо учесть при подготовке отчетности за 2023 год. Также сейчас надо подготовиться к новому 2024 году и составить учетную политику.

Спикер — Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

На вебинаре разберем:

Плюсы и минусы принятых ФСБУ Что полезного они могут дать бухгалтеру, в том числе и при исчислении налогов? По какому принципу следует читать и применять ФСБУ.

ФСБУ 5/2019. Варианты учета запасов для управленческих нужд, в зависимости от применяемого способа их приобретения. Хозяйственный и производственный инвентарь с длительным сроком полезного использования — запасы или основные средства. Обесценение запасов.

Основные средства. Что обязательно надо включить в их первоначальную стоимость.

Ликвидационная стоимость, оценочные обязательства и пр. — изыски или извращения?

Срок полезного использования и возможность его изменения.

Восстановление и улучшение основных средств — сходство и различие. Капитализация произведенного ремонта.

Обесценение капитальных вложений и основных средств.

Списание основных средств. Новый взгляд на старые проблемы.

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Ждем вас на вебинаре 14 декабря в 12:30 мск! Научитесь работать с ФСБУ без проблем и ошибок.