В новых регионах будут штрафовать за высокие цены на товары

Президент Владимир Путин принял закон, по которому власти новых регионов могут устанавливать штрафы для бизнеса за завышение максимальных уровней цен на товары.
В ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях власти получили право принимать решение о введении административной ответственности за завышение цен.
Административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа назначается гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, — сказано в документе.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Комментарии7
добро пожаловать на Родину!
Еще надо ввести штрафы за бедность
Главный бухгалтер
Правильно!
А зачем нам бедные нужны??
ну а куда их? к нацистам, в Украину депортировать?
Передел тамошнего рынка - не за горами... Не удивлюсь, если в детях/женах/тещах штрафовальщиков проснется предпринимательский талант.
Есть у меня знакомый который оттуда уехал в РФ уже после 2014 года.
Рассказывал как в 2014 году там бизнесы новая власть отжимала.
Ну и после какая там анархия была.
Да и до 2014 года там тоже коррупция процветала.
Знакомый сколько лет живет в РФ и занимается бизнесом, а все никак не может отвыкнуть что не все можно порешать
Мария Еленевская
А в старых не будут, значит... Изменения для бухгалтера на 2024 год все видели? https://www.klerk.ru/learn/event/50144/