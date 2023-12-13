В новых регионах будут штрафовать за высокие цены на товары

Статистическая отчетность в ФТС: зачем, кто и когда ее сдает

Бизнесмены нередко продают свои товары через маркетплейсы. Многие крупные российские торговые площадки работают не только в РФ, но и за границей. С июля 2020 года, если товар с маркетплейсов купил кто-то из Евразийского экономического союза, продавец обязан сдать статистическую форму в таможню. Расскажем о том, как без ошибок выполнить это требование закона.