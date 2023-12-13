Суд признал мобильного ритейлера «Связной» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ритейлера «Связной». Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.
Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, — сказано в решении суда.
У компании было больше 2,6 тыс. магазинов в 1 100 городах.
Временный управляющий «Связного» Антон Сычев заявил в суде, что финансовый анализ выявил признаки преднамеренного банкротства.
В июне 2023 года «Связной» обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве. На тот момент обязательства должника составляли около 53,9 млрд рублей.
Комментарии2
Михаил Незговоров
Афигеть, как юлмарт прям
Главный бухгалтер
И сколько ещё компаний на грани дефолта?