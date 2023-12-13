Участники ОЭЗ тоже платят налог на сверхприбыль

Об этом сообщает Минфин в письме от 16.11.2023 № 03-03-06/1/109432.
База по налогу на сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.
Не платит налог на сверхприбыль малый бизнес, организации по добыче нефти и угля, экспортеры сжиженного газа и т. д.
Если компания из ОЭЗ не подходит под критерии исключения, то она должна платить налог на сверхприбыль.
Ранее Минфин давал такие разъяснения по плательщикам налога на сверхприбыль:
банки не освобождены от налога на сверхприбыль (письмо от 03.10.2023 № 03-03-07/93801);
медицинские и образовательные организации тоже платят налог на сверхприбыль, несмотря на то, что обычный налог на прибыль идет по ставке 0% (письмо от 13.10.2023 № 03-03-06/1/97444);
бывшие упрощенцы не платят налог на сверхприбыль (письмо от 02.11.2023 № 03-03-05/104510);
застройщики освобождены от налога на сверхприбыль, если они не платили дивиденды (письмо от 21.09.2023 № 03-03-06/1/90205).
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