Участники ОЭЗ тоже платят налог на сверхприбыль

Организации из особых экономических зон не освобождены от налога на сверхприбыль.

Об этом сообщает Минфин в письме от 16.11.2023 № 03-03-06/1/109432.

База по налогу на сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.

Не платит налог на сверхприбыль малый бизнес, организации по добыче нефти и угля, экспортеры сжиженного газа и т. д.

Если компания из ОЭЗ не подходит под критерии исключения, то она должна платить налог на сверхприбыль.

Ранее Минфин давал такие разъяснения по плательщикам налога на сверхприбыль: