🎓Вебинар: ЭПД для опта и розницы. Как работать бухгалтерам в ритейле, у перевозчиков и производителей спиртосодержащей продукции. 13 декабря в 11:00 мск!

Узнаете, как перейти на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и электронные путевые листы (ЭПЛ).

С 1 июня 2024 года при перевозке этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции необходимо использовать электронные документы. Подготовиться нужно всем: грузоотправителям, транспортным компаниям и грузополучателям.

Дмитрий Аникин, эксперт сервиса «Платформа ЭПД» компании «Платформа ОФД», рассмотрит требования к оформлению ЭТрН и ЭПЛ, укажет на риски и возможности и даст советы, как избежать ошибок.

Вебинар особенно полезен для бухгалтеров, работающих в ритейле и производстве алкогольной продукции.

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Ждем вас на вебинаре 13 декабря в 11:00 мск! Работайте с электронными документами быстро и легко.