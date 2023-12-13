Общество

В 2023 году спрос на санаторно-курортный отдых вырос на 15%

В новом году санаторный отдых подорожает на 7-10%.
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Загруженность санаторно-курортных объектов в России составила 50%. Об этом сказано в исследовании руководителя сочинского парк-отеля Azimut Plus Residence Елизаветы Жуковой. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

В течение года нагрузка на санатории оценивалась в 70-75%, тогда как в летний период показатель достиг пиковых значений в 95-100%.

Спросом пользуется отдых в южных регионах: Краснодарский край получил 25% доходов от санаторной деятельности, Ставропольский край — 15%, а Крым — 13%.

Большинство санаториев отмечает, что их целевая аудитория молодеет с каждым годом, это связано с желанием молодых, экономически активных людей следить за своим здоровьем, поддерживать как можно дольше физическую активность, — сказала Елизавета Жукова.

Санатории по уровню комфорта не уступают хорошим отелям, при этом в курортные программы входит масса профилактических процедур.

За последние шесть лет их численность санаторно-курортных организаций ежегодно убывала в среднем на 0,2%.

При этом номерной фонд растет за счет закрытия небольших организаций и появления крупных комплексов. Застройщики и инвесторы обращают внимание на реконструкцию бывших советских санаториев.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году цены на отдых в санаториях вырастут на 7-10%.

Комментарии

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    Общество

    В 2023 году спрос на санаторно-курортный отдых вырос на 15%

    В новом году санаторный отдых подорожает на 7-10%.

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