ФНС не откажется от уведомлений по ЕНП на имущественные налоги бизнеса

Налог на имущество по кадастровой стоимости, транспортный и земельный налог бизнесу налоговики начисляют самостоятельно. Но все равно требуют уведомления по ЕНП на эти налоги.

В ФНС поступило предложение автоматически формировать совокупную обязанность на авансы по имущественным налогам на основе сообщений об исчисленных суммах.

В письме от 10.10.2023 № БС-4-21/12906@ ФНС сообщает, что такие сообщения налоговики рассылают по итогам года (раз в год). Поэтому у них нет возможности начислять по этому сообщению авансы в течение года.

Предложение по автоматическому начислению авансов без уведомлений по ЕНП налоговая служба отвергла.

Кстати, годовой налог на имущество не отражают в уведомлении по ЕНП, если он считается по среднегодовой стоимости. В уведомление по итогам года включают только «кадастровый» налог на имущество.