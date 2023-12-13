ФНС не откажется от уведомлений по ЕНП на имущественные налоги бизнеса

В ФНС поступило предложение автоматически формировать совокупную обязанность на авансы по имущественным налогам на основе сообщений об исчисленных суммах.
В письме от 10.10.2023 № БС-4-21/12906@ ФНС сообщает, что такие сообщения налоговики рассылают по итогам года (раз в год). Поэтому у них нет возможности начислять по этому сообщению авансы в течение года.
Предложение по автоматическому начислению авансов без уведомлений по ЕНП налоговая служба отвергла.
Кстати, годовой налог на имущество не отражают в уведомлении по ЕНП, если он считается по среднегодовой стоимости. В уведомление по итогам года включают только «кадастровый» налог на имущество.
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Комментарии1
Ирина
Ну конечно, разделить на 4 - это просто невероятно сложная формула. Нет там математиков.