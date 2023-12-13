🎓Вебинар: ТОП-претензий ФНС в 2023—2024. Принципы законного дробления. 14 декабря в 14:30 мск!

Разберитесь, кому ждать налоговые проверки в 2024 году и какие есть последние тенденции. Защитите себя и свой бизнес от давления налоговиков.

Налоговики уже подготовили новые списки на проверки. Кто уже попал в поле зрения налоговиков? Разберемся в тенденциях налоговых проверок и кому готовиться к ним, чтобы пройти проверку с наименьшими доначислениями.

Спикер — Мария Ильяшенко, управляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив», практикующий налоговый юрист с опытом более 12 лет, рекомендованный ведущими правовыми рейтингами Право.Ru-300 и Chambers юрист России.

На вебинаре разберем:

Налоговый контроль: к каким компаниям придут с проверкой в 2024 году?

Как понять, что вас уже выбрали для налоговой проверки и что с этим делать?

ТОП-5 налоговых рисков российского бизнеса.

Можно ли отличить «черные» и «белые» способы оптимизации налогов?

Как правильно выбрать и внедрить методы налоговой оптимизации?

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Ждем вас на вебинаре 14 декабря в 14:30 мск! Узнайте о планах ФНС заранее, чтобы защищать свой бизнес во всеоружии.