🎓Вебинар: ТОП-претензий ФНС в 2023—2024. Принципы законного дробления. 14 декабря в 14:30 мск!

Налоговики уже подготовили новые списки на проверки. Кто уже попал в поле зрения налоговиков? Разберемся в тенденциях налоговых проверок и кому готовиться к ним, чтобы пройти проверку с наименьшими доначислениями.
Спикер — Мария Ильяшенко, управляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив», практикующий налоговый юрист с опытом более 12 лет, рекомендованный ведущими правовыми рейтингами Право.Ru-300 и Chambers юрист России.
На вебинаре разберем:
Налоговый контроль: к каким компаниям придут с проверкой в 2024 году?
Как понять, что вас уже выбрали для налоговой проверки и что с этим делать?
ТОП-5 налоговых рисков российского бизнеса.
Можно ли отличить «черные» и «белые» способы оптимизации налогов?
Как правильно выбрать и внедрить методы налоговой оптимизации?
Ждем вас на вебинаре 14 декабря в 14:30 мск! Узнайте о планах ФНС заранее, чтобы защищать свой бизнес во всеоружии.
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