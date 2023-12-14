⏰ Уже завтра состоится «Бухгалтерская Клерк.Конференция». Успейте забрать свой билет!

За один день в кругу экспертов и коллег вы сможете подготовиться к новым правилам, избежите налоговых проверок и штрафов, предотвратите критические ошибки и неверные решения.

14 декабря в Краснодаре пройдет масштабная «Бухгалтерская Клерк.Конференция»!

Лучшие спикеры страны расскажут о том, как закрыть год без ошибок и что учесть в работе в 2024 году.

Вы узнаете все новые бухгалтерские правила 2024 года. Расскажем, какие поправки приняли по налогам и трудовым отношениям, как наладить воинский учет, как сдавать ВСЕ годовые отчеты, что делать с изменениями в ФСБУ и как отвечать на новые требования налоговиков.

«Бухгалтерская Клерк.Конференция» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

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Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.

Вы гарантированно получите все ответы на наболевшие вопросы, заберете с собой сборник полезных материалов, а также массу подарков от «Клерка» и наших партнеров!