В туристических районах Венесуэлы начали принимать карты «Мир»

Карты «Мир» теперь принимают в POS-терминалах крупнейшего банка-эквайрера Венесуэлы — Banco de Venezuela. Об этом сказано на сайте платежной системы.
Российские карты принимают торгово-сервисные предприятия в популярных туристических регионах: Столичный округ (Capital District) и Нуэва-Эспарта (Nueva Esparta) на трех островах: Маргарита, Коче и Кубагуа и Боливар (Bolívar).
Туристы могут оплачивать покупки и услуги в отелях, магазинах, ресторанах, которые обслуживаются в Banco de Venezuela.
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