🌺 Поменяли книгу по УСН, скоро поменяют ЕФС-1, в регионах меняют льготы по УСН: разъяснения экспертов

Законодательством определен перечень услуг и видов торговли, которые не требуют от предпринимателя использования ККТ. Перечислим некоторые из них.
Работодатель обязан выдать работнику копию трудовой книжки в течение трех рабочих дней со дня поступления от него заявления. Копию электронной трудовой книжки оформляют по форме сведений о трудовой деятельности СТД-Р.
Региональные власти имеют право снижать ставки налога по УСН и устанавливать категории бизнеса, для которых эти ставки действуют. Например, в Ярославской области с 2024 года многие бизнесмены лишатся льгот и будут платить налог по УСН по обычным ставкам.
Для включения премии в расходы работодателю нужно выполнить три условия.
Вам понадобится выписка о состоянии индивидуального лицевого счета. Получить ее можно в нескольких местах (в СФР, МФЦ, по почте).
С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме. Там не будет раздела IV по взносам.
При приеме и переводе сотрудников надо будет указывать новые коды – для срочных и бессрочных договоров, для неполного дня, дистанционной работы.
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