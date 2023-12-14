В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Это первый шаг к общефедеральным ограничениям абортов

Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о запрете на проведение абортов в частных клиниках.

В пояснительной записке говорится, что в частных медицинских организациях якобы нет возможности оказать экстренную помощь в случае осложнений при аборте, не соблюдается «неделя тишины» (то есть запрет на проведение аборта в течение недели после обращения, если срок беременности не превышает 11 недель), женщин не консультируют психологи и юристы.