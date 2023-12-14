В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о запрете на проведение абортов в частных клиниках.
В пояснительной записке говорится, что в частных медицинских организациях якобы нет возможности оказать экстренную помощь в случае осложнений при аборте, не соблюдается «неделя тишины» (то есть запрет на проведение аборта в течение недели после обращения, если срок беременности не превышает 11 недель), женщин не консультируют психологи и юристы.
Ранее депутаты заксобрания Нижегородской области проголосовали за запрет абортов в частных клиниках в этом регионе.
Ранее решение о запрете абортов в частных клиниках было принято еще в нескольких регионах России — где-то от них отказались полностью, где-то частично. Кроме того, в Курской, Тверской областях и в Мордовии приняли закон об ответственности за «склонение к аборту».
Комментарии5
Борис МальцевфаундерКлерк
Емае
давно пора
Людмила М.Бухгалтер
Это ужасно. Я против абортов. Но женщина должна сама решать. Это ее жизнь и ее выбор. Не всегда женщина может родить. Не всегда есть условия. не всегда дети желанные. Давайте будем рожать несчастных людей. Никому не нужных, искалеченных жизнью детей. Это убого в таком развитом государстве. Просто увеличится количество смертей женщин, которые будут все равно искать способы. Просто увеличится количество отказников и брошенных детей. Грустно. И плачется от такого. Это принуждение. И насилие над личностью женщины.
рожайте-усыновят
Главный бухгалтер
я , конечно, не специалист, но всегда думал, что чем раньше тем менее проблематично
Да собирайтесь всей толпой! чё мелочиться?
НАВЕРНОЕ, как я себе представляю, она помимо всего прочего, ещё и определённым образом стисняица.... А тут поприпёрлись... нееее им не то что в кабинете - там уже во всей больнице тесно: а давайте выйдем на воздух - на площадь! И там всё окончательно при всей общественности и обсудим!
Как вам ?
Кстати, вот как раз всех депутатов подключим, всех мастей , проведём парламетские слушания - как это она могла додуматься до такого!
А каково будет наказание?? Виновного рожать заставят??