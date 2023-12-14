Лидеры по количеству выпусков — «Сбер», Альфа-Банк и «Атомайз». Другие участники рынка пока не перешли рубеж в десять размещений.

Число операторов ЦФА в России растёт, но на момент добавления в реестр компании не обладают всеми необходимыми компетенциями и не могут быстро выпускать активы.

ЦФА — это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА.

У «СберБанка» и «Лайтхауса» это заняло меньше четырех месяцев, у НРД — меньше двух месяцев, у «Еврофинанс Моснарбанком» — полгода. СПБ Биржа и «Блокчейн Хаб» (дочка МТС), включенные в реестр летом, до сих пор не разместили ни одного выпуска ЦФА. В позитивном ключе отличился только «Альфа-Банк», у которого разрыв составил всего две недели.

Лидеры по количеству выпусков — «Сбер», Альфа-Банк и «Атомайз». Другие участники рынка пока не перешли рубеж в десять размещений.

Правда, спрос пока тоже небольшой. Над привлечением розничных инвесторов нужно работать не меньше, чем над блокчейн-инфраструктурой, продуктовой фабрикой или подготовкой эмиссионной документации.

Проблема не только в коммуникации возможностей и условий, но и в пороге входа на рынок.