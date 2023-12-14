На сайте ФНС обновился калькулятор для расчета стоимости патента. Теперь там доступен расчет на 2024 год
Индивидуальные предприниматели могут подать заявление о переходе на патентную систему налогообложения до 15 декабря 2023 года включительно.
Ограничение по выручке на 2023 год для ПСН осталось прежним – 60 млн. рублей по всем выданным патентам.
Декларации по этому режиму подавать в ИФНС не надо, однако остается обязанность вести книгу учета доходов ИП, применяющего ПСН.
За ИП сохраняется обязанность перечислять взносы в фиксированном размере.
Несмотря на простоту налогового режима, при получении возмещения комиссии банка за применение СБП или процентов по овернайту или на остаток по счету вам придется учесть эти доходы в составе доходов по применяемой параллельно с ПСН системой налогообложения: если вы применяете для других видов деятельности УСН, то учтите их в доходах, подлежащих налогообложению УСН; если применяете ОСН, то не забудьте включить в доходы по НДФЛ.
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