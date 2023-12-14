На сайте ФНС обновился калькулятор для расчета стоимости патента

Что делать, если друг стал вашим начальником. И чего стоит избегать, чтобы сохранить равновесие

Если проводите на работе много времени, то у вас там появляются друзья. Днем — обсуждаете рабочие проекты, по выходным — ходите в кино или на шашлыки, по вечерам — обсуждаете начальника за чашкой чая. А потом случается так, что «друга по работе» повышают — и он становится боссом. Разбираемся, как себя вести, чтобы сохранить и дружбу, и уважение остальных коллег — и продолжать строить успешную карьеру.