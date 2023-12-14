Отчеты о движении средств по своим зарубежным счетам надо заполнять по-новому

С 21.11.2023 внесены изменения в правила представления резидентами юрлицами и ИП, а также физлицами отчетов о движении средств по своим зарубежным счетам.

Что изменилось, рассказала ФНС в письме от 01.12.2023 № ШЮ-4-17/15108.

Юрлица и ИП в составе сведений должны будут указывать информацию о зачислениях на зарубежные счета и списаниях с таких счетов по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в банках.

Все резиденты теперь должны указывать суммы операций и остатков по счетам в единицах соответствующих валют (ранее указывалось в тысячах единиц валют).

Новые правила применяются для резидентов-юрлиц и ИП начиная с отчетности за 4 квартал 2023 года, а для резидентов-филиц – начиная с отчетности за 2023 год.