Какие налоговые риски есть при заключении договора займа

Налоговики в договорах займа особое внимание уделяют срокам, возврату денежных средств, а также взаимозависимости кредитора и должника. Спикер «Бухгалтерской Клерк.Конференции» рассказала, как исключить эти риски.

Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», на «Бухгалтерской Клерк.Конференции» рассказала, как исключить налоговые риски до заключения договора займа.

Прежде всего налоговые инспекторы смотрят на сроки в договорах займа. Не вызовет подозрений сделка, которая заключена от 3 до 10 лет, но слишком большой срок может стать одной из причин переквалификации займа в инвестиции.

Еще один пункт — возвратность займа. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором.

Вопросы у налоговой может вызвать решение заимодавца конвертировать задолженность в ценные бумаги заемщика по истечении пяти лет с момента выдачи средств.

Проблем не будет, если заемщик вернет денежные средства на счет заимодавца.

Беспроцентный заем может сигнализировать о том, что лица взаимозависимы и работают как единый бизнес. Также это может говорит о несамостоятельности заемщика, о подконтрольности участников договора, о наличии единого финансового центра, который контролирует группу компаний.

Налоговики могут в беспроцентных займах увидеть попытку подменить договор займа оплату за товары, работы или услуги на УСН. Участники сделки могут скрывать факт оплаты, чтобы не платить НДС.

Подозрения может вызвать отсутствие работы по возврату просроченных займов. Если кредитор не предпринимал попыток взыскать долг, проверяющие могут расходы в виде списанного долга признать экономически необоснованными.

Чтобы снизить налоговый риски, кредитору необходимо регулярно писать претензии, проводить переговоры и добиваться погашения долга.