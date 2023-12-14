В налоговом и бухгалтерском учете могут быть разные лимиты стоимости ОС

В НУ стоимость ОС – от 100 тыс. рублей, в БУ – как решит компания.

Об этом рассказал спикер Бухгалтерской Клерк.Конференции эксперт Сергей Верещагин.

Под основными средствами в целях налогового учета понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 рублей (статья 257 НК).

В бухучете стоимость ОС можно устанавливать самостоятельно.

По ФСБУ 6/2020 «Основные средства» организация может принять решение не применять ФСБУ 6/2020 в отношении активов, имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией (письма Минфина от 15.12.2021 № 07-01-09/102450, от 04.04.2022 № 07-01-09/28046).

То есть, можно установить лимит самостоятельно. Как правило, организации устанавливают его равным лимиту в НУ (100 тыс. рублей).

Если актив меньше установленного лимита, то затраты на него признаются расходами периода, в котором они понесены.

При этом организация должна обеспечить надлежащий контроль наличия и движения таких активов.

С целью обеспечения такого контроля целесообразно вести бухучет таких активов в порядке, установленном ФСБУ 5/2019 «Запасы».