Ипотека

Путин: в новые регионы ежегодно будет поступать свыше триллиона рублей

Жителям новых регионов пообещали распространить льготную ипотеку на вторичное жилье.
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Президент Владимир Путин рассказал, что на развитие новых регионов будет выделяться 1 трлн рублей ежегодно. Об этом говорилось в прямом эфире программы «Итоги года».

Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России, — сказал президент.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей.

У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она 2%. Более, чем льготная. Нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок — вот что надо сделать, — заявил Владимир Путин.

На программу льготной ипотеки при покупке вторичного жилья государство потратит 653,5 млрд рублей, в том числе 232,9 млрд в 2024 году.

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