Перед сдачей уточненки надо пополнить ЕНС

Раньше перед сдачей уточненной декларации надо было уплатить доначисленный налог и пени, чтобы избежать штрафа. С 2023 года эта норма сохранилась, но надо платить не конкретный налог, а пополнять сальдо ЕНС.

Такое разъяснение дал спикер Бухгалтерской Клерк.Конференции управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, отвечая на вопрос участницы мероприятия.

На момент сдачи уточненной декларации с налогом к доначислению у компании должно быть такое положительное сальдо, чтобы оно покрывало и недоимку, и пени.

Обратите внимание, что с введением ЕНС нельзя подавать уточненку, если у вас долги на ЕНС, даже если вы с ними не согласны и оспариваете их.

Если сальдо ЕНС не хватает на погашение доначисленного налога и пеней по нему, то будет штраф за уточненку.

Как начисляют налоги на ЕНС по уточненным декларациям, мы разбирали здесь.