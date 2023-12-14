Перед сдачей уточненки надо пополнить ЕНС

Такое разъяснение дал спикер Бухгалтерской Клерк.Конференции управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, отвечая на вопрос участницы мероприятия.
На момент сдачи уточненной декларации с налогом к доначислению у компании должно быть такое положительное сальдо, чтобы оно покрывало и недоимку, и пени.
Обратите внимание, что с введением ЕНС нельзя подавать уточненку, если у вас долги на ЕНС, даже если вы с ними не согласны и оспариваете их.
Если сальдо ЕНС не хватает на погашение доначисленного налога и пеней по нему, то будет штраф за уточненку.
Как начисляют налоги на ЕНС по уточненным декларациям, мы разбирали здесь.
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