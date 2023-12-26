Какие ошибки бухгалтеры допускает в платежках-02

УФНС по Амурской области сообщает, что за 2023 год на невыясненные платеж» от региональных налогоплательщиков поступило около 8 тыс. поручений.
Ошибки такие:
указание недействующего КБК;
в связи с изменением территориальной принадлежности районов в регионе бухгалтеры часто указывают несуществующий или неверный код ОКТМО;
внесение ошибочной аббревиатуры налогового периода.
Напомним, с 1 января 2024 год платежки-02 отменяются. Платить налоги надо будет только на КБК ЕНП платежками-01 и сдавать уведомления по ЕНП.
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Комментарии1
При загрузке платежек с кодом 02 в формате 1С в Сбербизнес, система автоматически в поле "налоговый период" меняет значение на 0... Два обращения в поддержку Сбера показали, что они вообще не понимают о чем речь, пообещали исправить, но до сих пор всё по прежнему. Приходится руками в каждой платежке заново проставлять значение налогового периода.