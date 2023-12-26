ЕНП (единый налоговый платеж)

Какие ошибки бухгалтеры допускает в платежках-02

В 2023 году налоги можно платить на конкретный КБК платежками со статусом 02. Бизнес допускает в них ошибки.
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УФНС по Амурской области сообщает, что за 2023 год на невыясненные платеж» от региональных налогоплательщиков поступило около 8 тыс. поручений.

Ошибки такие:

  • указание недействующего КБК;

  • в связи с изменением территориальной принадлежности районов в регионе бухгалтеры часто указывают несуществующий или неверный код ОКТМО;

  • внесение ошибочной аббревиатуры налогового периода.

Напомним, с 1 января 2024 год платежки-02 отменяются. Платить налоги надо будет только на КБК ЕНП платежками-01 и сдавать уведомления по ЕНП.

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Комментарии

1
  • Логотип stalk
    stalk 29 мин

    При загрузке платежек с кодом 02 в формате 1С в Сбербизнес, система автоматически в поле "налоговый период" меняет значение на 0... Два обращения в поддержку Сбера показали, что они вообще не понимают о чем речь, пообещали исправить, но до сих пор всё по прежнему. Приходится руками в каждой платежке заново проставлять значение налогового периода.

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