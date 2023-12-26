Какие ошибки бухгалтеры допускает в платежках-02

В 2023 году налоги можно платить на конкретный КБК платежками со статусом 02. Бизнес допускает в них ошибки.

УФНС по Амурской области сообщает, что за 2023 год на невыясненные платеж» от региональных налогоплательщиков поступило около 8 тыс. поручений.

Ошибки такие:

указание недействующего КБК;

в связи с изменением территориальной принадлежности районов в регионе бухгалтеры часто указывают несуществующий или неверный код ОКТМО;

внесение ошибочной аббревиатуры налогового периода.

Напомним, с 1 января 2024 год платежки-02 отменяются. Платить налоги надо будет только на КБК ЕНП платежками-01 и сдавать уведомления по ЕНП.